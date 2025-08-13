GRABADO el 13-08-2025

Sujeto pretendía asaltar a joven y fue capturado

La tarde del lunes, personal del grupo Iram durante un patrullaje preventivo, sorprendió a un sujeto forcejeando con una mujer en la cuadra 5 de la calle Rafael Sanzio, urbanización El Bosque, Trujillo. Al notar la presencia policial y escuchar la sirena, el individuo mostró un arma de fuego y emprendió la fuga por la calle Juan Zapata, realizando un disparo mientras intentaba llegar hasta un presunto cómplice que lo esperaba en una motocicleta.



Durante la persecución, el sujeto arrojó el arma a un terreno baldío, pero fue capturado pocos metros después en la calle Luis Montero cuadra cinco. El presunto delincuente fue identificado como Chimbor Gómez Yosver Mercedes. La agraviada, fue asistida por los efectivos. El cómplice logró escapar en la motocicleta.



En el lugar también se hizo presente la unidad policial de la comisaría La Noria, cuyo personal se encargó del recojo del arma de fuego para continuar con las diligencias correspondientes. El detenido fue trasladado a la dependencia policial para las investigaciones del caso. Moradores quedaron alarmados con este incidente a plena luz del día en zonas donde la delincuencia opera con total tranquilidad.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Adulta mayor falleció tras ser atropellada por camioneta.

Detonan explosivo en negocio de urb. Monserrate.

Sujeto pretendía asaltar a joven y fue capturado.

Aperturan mesa técnica para ejecutar proyecto de agua.

Dictan prisión preventiva a investigado por feminicidio.

Del 20 al 29 de setiembre será feria internacional de calzado.

Expulsan a Juan José Fort de Alianza para el Progreso.

Caen sujetos que hurtaban cobre de cables de telefonía.

Acuña desmiente irregularidades y retira a gerente de infraestructura.

Atienden a alumnos para evitar que abandonen el colegio.

Inscripciones abiertas para participar de talleres gratuitos.

Caos vehicular y malestar por obras en zonas cercanas.

Este 15 de agosto será el Simulacro Nacional Multipeligro.

Más de 400 mil escolares reiniciaron clases en la región.

Sicarios asesinaron a conductor de miniván.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.