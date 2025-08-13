GRABADO el 13-08-2025

Sujeto pretendía asaltar a joven y fue capturado

La tarde del lunes, personal del grupo Iram durante un patrullaje preventivo, sorprendió a un sujeto forcejeando con una mujer en la cuadra 5 de la calle Rafael Sanzio, urbanización El Bosque, Trujillo. Al notar la presencia policial y escuchar la sirena, el individuo mostró un arma de fuego y emprendió la fuga por la calle Juan Zapata, realizando un disparo mientras intentaba llegar hasta un presunto cómplice que lo esperaba en una motocicleta.

Durante la persecución, el sujeto arrojó el arma a un terreno baldío, pero fue capturado pocos metros después en la calle Luis Montero cuadra cinco. El presunto delincuente fue identificado como Chimbor Gómez Yosver Mercedes. La agraviada, fue asistida por los efectivos. El cómplice logró escapar en la motocicleta.

En el lugar también se hizo presente la unidad policial de la comisaría La Noria, cuyo personal se encargó del recojo del arma de fuego para continuar con las diligencias correspondientes. El detenido fue trasladado a la dependencia policial para las investigaciones del caso. Moradores quedaron alarmados con este incidente a plena luz del día en zonas donde la delincuencia opera con total tranquilidad.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

