GRABADO el 14-08-2025

Existe un déficit de 2 mil enfermeros en la región

La decana del Colegio de Enfermeros de La Libertad, María Espinoza, indicó que es necesario que las autoridades incrementen el número de estos profesionales en los hospitales para asegurar una atención médica de calidad.

Precisó que, en una mesa técnica, se abordó un déficit aproximado de dos mil enfermeros, principalmente en las zonas más alejadas de la región.

Según estudios de la Organización Panamericana de Salud, se necesita 70 enfermeras por 10 mil nacidos vivos para tener una atención de calidad, en el Perú, hay 23 para el mismo número de habitantes.

Una necesidad, que Espinoza expresa en el marco del Día de la Enfermera Peruana que se celebra el 30 de agosto, fecha en la que realizarán distintas actividades poniendo revalorando su labor y aporte en la salud de la población.

