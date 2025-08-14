GRABADO el 14-08-2025

Existe un déficit de 2 mil enfermeros en la región

La decana del Colegio de Enfermeros de La Libertad, María Espinoza, indicó que es necesario que las autoridades incrementen el número de estos profesionales en los hospitales para asegurar una atención médica de calidad.



Precisó que, en una mesa técnica, se abordó un déficit aproximado de dos mil enfermeros, principalmente en las zonas más alejadas de la región.



Según estudios de la Organización Panamericana de Salud, se necesita 70 enfermeras por 10 mil nacidos vivos para tener una atención de calidad, en el Perú, hay 23 para el mismo número de habitantes.



Una necesidad, que Espinoza expresa en el marco del Día de la Enfermera Peruana que se celebra el 30 de agosto, fecha en la que realizarán distintas actividades poniendo revalorando su labor y aporte en la salud de la población.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Bloquean Panamericana Norte como protesta por orden de desalojo.

Minería ilegal pierde más de s/24 millones tras operación conjunta.

Fiscalía determina que menores no fueron ultrajadas.

Abogado de censista denuncia mal proceder policial en diligencia.

Nuevo video revela intento de asalto y ataque a cambista.

Colapso de desagüe inunda calle La Florida y afecta a vecinos.

No se registran muertes por dengue en lo que va del año.

Congestión vehicular por obra en América Oeste y Jesús de Nazareth.

Diez perros aparecen envenenados en la vía pública.

Gerentes fueron separados para que sean investigados.

Existe un déficit de 2 mil enfermeros en la región.

Cuatro viviendas afectadas por detonación de dinamita.

Desconocidos incendiaron bus de transporte público.

El 30 de agosto podrán visitar gratuitamente la Huaca Toledo.

Trabajadores del PJ realizan plantón por incremento de remuneración.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.