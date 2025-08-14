GRABADO el 14-08-2025

Cuatro viviendas afectadas por detonación de dinamita

Un violento atentado con dinamita rompió la tranquilidad del distrito de Bellavista en la región Piura alrededor de la medianoche del miércoles. Sujetos desconocidos arrojaron el explosivo contra la distribuidora de cerveza Beliche, ubicada en la quinta cuadra de la calle Apurímac.



La detonación provocó daños en la fachada del negocio y afectó a otras tres viviendas cercanas debido a la onda expansiva. Vecinos contaron que el estruendo fue tan fuerte que hizo temblar puertas y ventanas a varias cuadras a la redonda.



Efectivos de la policía y personal especializado en explosivos llegaron al lugar del siniestro para el recojo de evidencias y empezar las investigaciones. No se descarta que este ataque esté vinculado a un caso de extorsión, delito que se ha incrementado en la provincia.



Los vecinos atemorizados, exigieron mayor presencia policial y patrullajes permanentes.



