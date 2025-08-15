GRABADO el 15-08-2025

Congestión vehicular por obra en América Oeste y Jesús de Nazareth

Un gran congestionamiento vehicular se registró en la intersección de las avenidas América Oeste y Jesús de Nazareth debido a una obra de mejoramiento de pistas ejecutada por la Municipalidad Provincial de Trujillo.



La obra, que tiene un plazo de ejecución de 45 días calendario y un presupuesto superior a los 800 mil soles, ha generado malestar entre los conductores. Ellos denunciaron que no hay presencia de personal municipal ni de la Policía de Tránsito para ordenar el flujo vehicular, lo que podría ocasionar accidentes.



En la zona transitan tanto vehículos menores como de carga pesada. A esto se suma el mal estado de la vía alterna, que presenta grandes forados y levanta abundante polvo, afectando a comercios y transeúntes cercanos.



Los conductores pidieron a las autoridades municipales coordinar acciones conjuntas con la Policía de Tránsito para reducir la congestión y prevenir posibles incidentes en este importante cruce de la ciudad.



