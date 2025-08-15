GRABADO el 15-08-2025

Diez perros aparecen envenenados en la vía pública

La Municipalidad Provincial de Ascope, a través de su equipo de serenazgo, intervino de inmediato ante el envenenamiento de más de 10 perros en la ciudad. El hecho, calificado como un acto inhumano, será denunciado de oficio ante las autoridades competentes. Los indefensos canes estaban en la vía pública y a su alrededor dolor y asombro de los moradores quienes calificaron de actos criminales.

Personal municipal inició la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y garantizar que reciban todo el peso de la ley.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para brindar información que permita esclarecer este crimen y se sumaron al rechazo generalizado de la población ante este hecho que ha causado indignación en adultos y niños.

