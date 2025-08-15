GRABADO el 15-08-2025

Colapso de desagüe inunda calle La Florida y afecta a vecinos

El colapso del sistema de desagüe provocó la inundación de la calle La Florida, ubicada en la urbanización San Eduardo, en la ciudad de Chiclayo, generando malestar y preocupación entre los vecinos.



Los residentes denunciaron que esta situación se repite con frecuencia y cuestionaron la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes.



Señalaron que las aguas servidas no solo dificultan el tránsito peatonal y vehicular, sino que también representan un riesgo para la salud pública debido a los malos olores y la proliferación de insectos.



Se exige a las entidades responsables ejecutar acciones inmediatas para reparar la red de alcantarillado y prevenir nuevos aniegos en la zona.



FUENTE: TVI NOTICIAS



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Bloquean Panamericana Norte como protesta por orden de desalojo.

Minería ilegal pierde más de s/24 millones tras operación conjunta.

Fiscalía determina que menores no fueron ultrajadas.

Abogado de censista denuncia mal proceder policial en diligencia.

Nuevo video revela intento de asalto y ataque a cambista.

Colapso de desagüe inunda calle La Florida y afecta a vecinos.

No se registran muertes por dengue en lo que va del año.

Congestión vehicular por obra en América Oeste y Jesús de Nazareth.

Diez perros aparecen envenenados en la vía pública.

Gerentes fueron separados para que sean investigados.

Existe un déficit de 2 mil enfermeros en la región.

Cuatro viviendas afectadas por detonación de dinamita.

Desconocidos incendiaron bus de transporte público.

El 30 de agosto podrán visitar gratuitamente la Huaca Toledo.

Trabajadores del PJ realizan plantón por incremento de remuneración.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.