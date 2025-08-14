GRABADO el 14-08-2025

Desconocidos incendiaron bus de transporte público

Un vehículo de transporte público de la empresa Sican bus fue incendiado la madrugada del miércoles en el sector Upis Villa Caritas en el distrito 26 de octubre en la región Piura. Un hecho sorpresivo y sospechoso para el propietario, pues su unidad permanecía todas las noches fuera de su vivienda.



Según testigos, el hecho obedecería a un atentado, pues se habrían percatado de sujetos desconocidos rondando la zona, minutos después el vehículo terminó incendiándose. No se registraron daños personales.



El agraviado, contó que es una persona tranquila y no tiene conflictos con nadie. Indicó que solía pasar todas las noches por su casa y nunca había pasado un episodio parecido en los más de dos años que el bus se queda estacionado en la calle.



