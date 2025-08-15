GRABADO el 15-08-2025

Gerentes fueron separados para que sean investigados

El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, se pronunció para aclarar el motivo del porque fueron removidos de sus cargos a los gerentes regionales Jorge Luis Bringas y Elena Polo. El funcionario aseguró que las separaciones de los gerentes regionales de infraestructura y contrataciones se debe no porque estén inmersos en actos de corrupción sino para que se siga la línea de investigación por parte del Ministerio Público.



Asimismo, señaló que continuará en su función pues recibió el respaldo del gobernador regional de La Libertad César Acuña.



Tras las recientes designaciones de los gerentes de infraestructura y contrataciones precisó que son solo encargaturas momentáneas hasta encontrar a los profesionales que tendrán a su cargo la responsabilidad de esas carteras de forma definitiva.



El funcionario regional aseguró que por encargo del gobernador César Acuña Peralta se están abocando a la búsqueda de los técnicos idóneos que cumplan con el perfil exigido para que hagan un trabajo correcto, responsable y sigan las metas que se tienen planificadas en el cierre de brechas sociales.



