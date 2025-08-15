GRABADO el 15-08-2025

Nuevo video revela intento de asalto y ataque a cambista

Así fue el actuar del presunto marca que terminó abatido por un agente de seguridad, tras intentar asaltar a un hombre que llegó en una motocicleta a la casa de cambios ubicada en la prolongación César Vallejo en la urb. San Eloy en Trujillo. Son imágenes del interior del negocio.



En su desesperación, el hombre ingresa al local y jaló máquinas de fotocopiadoras y hasta arrojó sillas para intentar esquivar los tiros del hombre armado.



Aunque no hay pronunciamiento oficial de la policía, se conoció que la persona que abatió al presunto marca no estaría detenido.



Tras escuchar los tiros, el agente de seguridad desenfunda su arma y sin pensarlo, dispara contra el maleante, quien murió en el acto. En tanto, la víctima quien había salido de una agencia bancaria fue conducida a una clínica local.



La policía realiza las diligencias del caso que ha abierto el debate sobre el accionar del hombre que abate al supuesto delincuente en medio de un clima de inseguridad en el país.



Desde Cosmos Perú

