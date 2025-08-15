GRABADO el 15-08-2025

Abogado de censista denuncia mal proceder policial en diligencia

El abogado de la joven censista del INEI, Aydaluz Sánchez Méndez, reportada como desaparecida el pasado 07 de agosto en Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, denunció un presunto mal proceder de la policía del área de trata de personas y personas desaparecidas, según señaló para no tomar su declaración.



El abogado defensor, mostró un video en el que aparentemente, el efectivo encargado cuestionaría la manifestación de la mujer, quien estaba acompañada de su madre.



Al preguntarle, sobre las razones de su desaparición y cómo sucedieron los hechos, el abogado evitó dar detalles, se limitó en afirmar que se trata de una investigación reservada. No obstante, pidió la intervención del ministerio de la mujer para brindar el soporte emocional a la joven.



Ante este incidente, la diligencia fue reprogramada para el 18 de agosto.



