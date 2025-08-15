GRABADO el 15-08-2025

Bloquean Panamericana Norte como protesta por orden de desalojo

El tránsito fue interrumpido en la carretera Panamericana Norte afectando el desplazamiento hacia el sur y norte de Trujillo. ¿La razón? Decenas de vecinos de la zona Valle Palmeras en el distrito de Víctor Larco bloquearon la vía a la altura de la asociación de caballos de paso, como protesta contra una orden judicial de desalojo.



Los manifestantes expresaron su malestar e indignación contra la diligencia, argumentando que no fueron notificados y que llevan años viviendo en el lugar. Janeth Cuyuche, se presentó como la presidenta de la asociación Valle Palmeras de San Andrés y refirió que se trataría de una arbitrariedad.



Son más de mil familias que habitan en la zona y exigen que la decisión judicial sea reconsiderada. Varias personas se atrincheraron.



La jueza a cargo de la ejecución llegó al lugar. Los ánimos se caldearon por unos minutos.



El alcalde distrital de Víctor Larco, Enrique León Clement llegó a la zona, según dijo para velar por la paz y evitar consecuencias fatales.

Un fuerte contingente policial permaneció en el punto para controlar la situación.



Desde Cosmos Perú

