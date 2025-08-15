GRABADO el 15-08-2025

Minería ilegal pierde más de s/24 millones tras operación conjunta

Golpe contra la minería ilegal. Producto de una operación del Comando Operacional del Norte a través del Comando Unificado Pataz, intervinieron 4 bocaminas ilegales que fueron destruidas. Las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal perdieron más de 24 millones de soles con esta operación denominada Choque Amaru.



Durante el operativo realizado en el sector Ciénaga en el distrito de Pataz, incautaron vehículos y materiales empleados para la extracción ilícita de minerales como detonadores, baterías de carros, compresoras, tanques de almacenamiento entre otros materiales usados para la ilícita actividad.



Este nuevo golpe a la minería ilegal debilita la estructura financiera y logística de las mafias mineras que operan en esta parte del país. Según el Ministerio de Energía y Minas, dichas bocaminas no contaban con autorización en el registro integral de formalización minera (REINFO).



