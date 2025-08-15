GRABADO el 15-08-2025

Fiscalía determina que menores no fueron ultrajadas

El Ministerio Público determinó la causa de la muerte de las dos menores de 7 y 13 años halladas sin vida en una laguna del sector El Tambo, distrito de Quiruvilca en la provincia de Santiago de Chuco el último fin de semana. De acuerdo con la investigación no se encontraron evidencias de abuso sexual en ninguna de ellas.



La investigación dirigida por el fiscal Danny Gamboa de las Fiscalía Mixta Corporativa de Santiago de Chuco y la participación de la fiscal adjunta provincial, señala que, al parecer, ambas menores, quienes son primitas habrían fallecido por asfixia por sumersión, es decir ahogamiento.



La fiscalía informó que aún están a la espera de los resultados de los peritajes correspondientes, una de las hipótesis es que la menor de 13 años sufrió una lesión en el tobillo al descender por una represa artesanal, lo que le impidió salir del agua y que, en su intento por auxiliarla, la niña de 7 años fue arrastrada por la corriente.



El Ministerio Público lamentó la pérdida de las menores y expresó su solidaridad con sus familias.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Bloquean Panamericana Norte como protesta por orden de desalojo.

Minería ilegal pierde más de s/24 millones tras operación conjunta.

Fiscalía determina que menores no fueron ultrajadas.

Abogado de censista denuncia mal proceder policial en diligencia.

Nuevo video revela intento de asalto y ataque a cambista.

Colapso de desagüe inunda calle La Florida y afecta a vecinos.

No se registran muertes por dengue en lo que va del año.

Congestión vehicular por obra en América Oeste y Jesús de Nazareth.

Diez perros aparecen envenenados en la vía pública.

Gerentes fueron separados para que sean investigados.

Existe un déficit de 2 mil enfermeros en la región.

Cuatro viviendas afectadas por detonación de dinamita.

Desconocidos incendiaron bus de transporte público.

El 30 de agosto podrán visitar gratuitamente la Huaca Toledo.

Trabajadores del PJ realizan plantón por incremento de remuneración.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.