GRABADO el 14-08-2025

Trabajadores del PJ realizan plantón por incremento de remuneración

Los trabajadores de la Corte Superior de Justicia La Libertad realizaron un plantón en sus sedes como medida de lucha preventiva para que sus demandas sean atendidas por las autoridades nacionales.



El dirigente del sindicato de trabajadores, César Rodríguez, indicó que su pliego de reclamos se resume en el pase del personal cas a la modalidad del decreto legislativo 728 y la implementación del cuarto tramo de su escala remunerativa.



En el distrito judicial de La Libertad son cerca de 1500 trabajadores que desde el 2012 esperan por dicho incremento. Actualmente, su remuneración asciende los 5 mil soles.



Agregó que esta medida de protesta es solo una advertencia, pues los sindicatos evalúan radicalizar su lucha con un paro que acatarían a fines de agosto.



