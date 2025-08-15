GRABADO el 15-08-2025

No se registran muertes por dengue en lo que va del año

Desde enero hasta la fecha, la región La Libertad no ha registrado muertes por dengue, gracias al programa preventivo implementado por la Gerencia Regional de Salud en 38 distritos, informó el gerente regional de Salud, Dr. Aníbal Morillo.



El funcionario precisó que los casos reportados se concentran principalmente en distritos de la costa, como Trujillo, La Esperanza y Florencia de Mora.



Por otro lado, Morillo destacó que La Libertad es actualmente la región líder en la disminución de muertes maternas, especialmente en gestantes.



En cuanto a la situación nutricional, indicó que la anemia se ha reducido a un 2.8, pero advirtió que la desnutrición continúa siendo un problema pendiente por resolver.



Destacó el trabajo que viene desarrollando el Gobierno Regional en las diferentes provincias de La Libertad buscando prevalecer siempre la salud y bienestar de los lugares más vulnerables de la región.



