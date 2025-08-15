GRABADO el 15-08-2025

No se registran muertes por dengue en lo que va del año

Desde enero hasta la fecha, la región La Libertad no ha registrado muertes por dengue, gracias al programa preventivo implementado por la Gerencia Regional de Salud en 38 distritos, informó el gerente regional de Salud, Dr. Aníbal Morillo.

El funcionario precisó que los casos reportados se concentran principalmente en distritos de la costa, como Trujillo, La Esperanza y Florencia de Mora.

Por otro lado, Morillo destacó que La Libertad es actualmente la región líder en la disminución de muertes maternas, especialmente en gestantes.

En cuanto a la situación nutricional, indicó que la anemia se ha reducido a un 2.8, pero advirtió que la desnutrición continúa siendo un problema pendiente por resolver.

Destacó el trabajo que viene desarrollando el Gobierno Regional en las diferentes provincias de La Libertad buscando prevalecer siempre la salud y bienestar de los lugares más vulnerables de la región.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Bloquean Panamericana Norte como protesta por orden de desalojo.

Minería ilegal pierde más de s/24 millones tras operación conjunta.

Fiscalía determina que menores no fueron ultrajadas.

Abogado de censista denuncia mal proceder policial en diligencia.

Nuevo video revela intento de asalto y ataque a cambista.

Colapso de desagüe inunda calle La Florida y afecta a vecinos.

No se registran muertes por dengue en lo que va del año.

Congestión vehicular por obra en América Oeste y Jesús de Nazareth.

Diez perros aparecen envenenados en la vía pública.

Gerentes fueron separados para que sean investigados.

Existe un déficit de 2 mil enfermeros en la región.

Cuatro viviendas afectadas por detonación de dinamita.

Desconocidos incendiaron bus de transporte público.

El 30 de agosto podrán visitar gratuitamente la Huaca Toledo.

Trabajadores del PJ realizan plantón por incremento de remuneración.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Bloquean Panamericana Norte como protesta por orden de desalojo

video

Minería ilegal pierde más de s/24 millones tras operación conjunta

video

Fiscalía determina que menores no fueron ultrajadas

video

Abogado de censista denuncia mal proceder policial en diligencia

video

Nuevo video revela intento de asalto y ataque a cambista

video

Colapso de desagüe inunda calle La Florida y afecta a vecinos

video

No se registran muertes por dengue en lo que va del año

video

Congestión vehicular por obra en América Oeste y Jesús de Nazareth

video

Diez perros aparecen envenenados en la vía pública

video

Gerentes fueron separados para que sean investigados

video

Existe un déficit de 2 mil enfermeros en la región

video

Cuatro viviendas afectadas por detonación de dinamita

video

Desconocidos incendiaron bus de transporte público

video

El 30 de agosto podrán visitar gratuitamente la Huaca Toledo

video

Trabajadores del PJ realizan plantón por incremento de remuneración

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

Día Mundial del Peatón

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 17 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo