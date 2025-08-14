GRABADO el 14-08-2025

El 30 de agosto podrán visitar gratuitamente la Huaca Toledo

La Huaca Toledo ubicada en el complejo arqueológico Chan Chan ofrece un nuevo recorrido turístico y este 30 de agosto, la población podrá disfrutar de un día de diversión, historia y deporte.



En esta huaca donde se vienen realizando trabajos de conservación para protegerla ante las lluvias, cuenta con rampa para el acceso de las personas con discapacidad, además de un parque temático.



El Gobierno Regional de La Libertad viene trabajando un proyecto de iluminación con el fin de potenciar su atractivo turístico también por las noches con una experiencia totalmente distinta.



El sábado 30 de agosto, los visitantes podrán disfrutar de la mini maratón, además de la inauguración del muro sensorial y del mirador. La Huaca Toledo en toda su majestuosidad.



Un recorrido gratuito que permitirá a los visitantes conectarse con el pasado ancestral de la cultura Chimú en uno de sus monumentos más representativos.



