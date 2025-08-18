GRABADO el 18-08-2025

Gore invierte más de s/300 mil en área de emergencia del hosp. La Noria

Con una inversión de S/ 392,000 y un plazo de ejecución de 60 días calendario, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña inauguró el Servicio de Mantenimiento de la UPSS Emergencia del Hospital de Especialidades Básicas La Noria II-1, ubicado en el distrito de Trujillo.



Los trabajos realizados permitieron la mejora integral de la infraestructura física de la unidad de emergencias, incluyendo el cambio de zócalos y contrazócalos, reparación y pintura de muros, instalación de nuevos aparatos sanitarios, reposición de luminarias, cambio de pisos, puertas y ventanas, así como la instalación de topa camillas y muebles de melamina con mesadas de acero inoxidable en áreas estratégicas, que permiten una atención integral y de calidad.



El gobernador regional de La Libertad, César Acuña señaló además que se destinará 150 millones de soles para la contratación de más de 2 mil personales de salud para los diferentes hospitales de la región.



Los ambientes intervenidos fueron: Triaje, Servicios Higiénicos Públicos, Tópico de Pediatría, Tópico de Gineco-Obstetricia, Tópico de Medicina Interna, Unidad de Vigilancia Intensiva, Sala de Observación Aislados, Sala de Observación, Almacén de Insumos y Material Estéril y Laboratorio Descentralizado.



El principal beneficio de esta obra es la renovación y optimización de las condiciones físicas de la unidad de emergencias, lo que permitirá garantizar mayor salubridad, funcionalidad y seguridad en la atención de los pacientes, fortaleciendo así los servicios de salud en la región beneficiando a más de 500 mil pobladores.



