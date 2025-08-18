GRABADO el 18-08-2025

Gore invierte más de s/500 mil en área de emergencia del hosp. Vista Alegre

Con una inversión de S/ 528,000 y un plazo de ejecución de 60 días calendario, el Gobierno Regional de La Libertad inauguró el Servicio de Mantenimiento y Adecuación de Ambientes de la UPSS Emergencia del Hospital Distrital Vista Alegre II-1, ubicado en el distrito de Víctor Larco Herrera.



Antes de la intervención, la unidad de emergencias contaba únicamente con un tópico de medicina general y una sala de observación. Con la obra concluida, ahora se dispone de una infraestructura renovada y nuevos ambientes para fortalecer la capacidad de atención. Resaltando la prioridad que se tiene con la salud en esta gestión del gobernador regional, César Acuña.



Entre las mejoras realizadas destacan el cambio de zócalos y contrazócalos, reparación y pintura de muros, instalación de nuevos aparatos sanitarios, reposición de luminarias, cambio de pisos, puertas y ventanas, además de la colocación de muebles de melamina con mesadas de acero inoxidable en espacios estratégicos.



Los nuevos ambientes implementados son: Triaje, Servicios Higiénicos Públicos, Tópico de Medicina y Cirugía, Tópico de Pediatría, Tópico de Gineco-Obstetricia, Unidad de Vigilancia Intensiva, Sala de Observación Mujeres, Sala de Observación Varones, Cuarto de Ropa Sucia, Cuarto de Ropa Limpia y Cuarto Séptico.



Además, se realizaron adecuaciones relevantes, como la creación de un ingreso independiente al Consultorio de Prevención y Control de Tuberculosis (PCT) para reducir riesgos de contaminación, la adecuación de cuatro ambientes en el tercer nivel para reubicar espacios del primer piso, la implementación de una cadena de frío y la mejora de la fachada de la Emergencia.



El principal beneficio de esta obra es la ampliación de la capacidad de atención y optimización del flujo de pacientes, garantizando un servicio más funcional, seguro y oportuno para la población de Víctor Larco y zonas aledañas.



El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, negó categóricamente cualquier acto de corrupción dentro de su gestión y aseguró que existe una nueva mafia dedicada a robar a la población mediante la gestión pública, deslindando toda responsabilidad personal.



Por otro lado, Acuña expresó su preocupación por la creciente inseguridad ciudadana que afecta a la provincia de Trujillo, señalando que el Gobierno Central debe poner mayor énfasis en este problema que aqueja diariamente a la población.



En esa línea, planteó la necesidad de declarar un estado de sitio en Trujillo, como una medida extrema para recuperar el orden y devolver tranquilidad a los ciudadanos.



