GRABADO el 18-08-2025

Puesto policial móvil para la seguridad de la población

En el distrito de Salaverry, la PNP junto a la población vienen realizando acciones preventivas ante casos de inseguridad ciudadana.



En esta oportunidad, presentaron una caseta móvil, la cual acercará a la población con la autoridad policial.



La idea es que este puesto policial móvil, rote semanal mente a los diferentes barrios de este distrito.



Los vecinos se mostraron contentos y sobre todo con más seguridad.



Además, se señaló que se viene trabajando con los más jóvenes, a fin de alejarlos de los malos pasos.



Si bien es cierto, Salaverry no presenta un alto índice de hechos delictivos, los robos a viviendas y presencia de sujetos de mal vivir son los principales males que tanto la autoridad como la población buscan erradicar de raíz. Es por eso que ratificaron el compromiso de trabajar en conjunto hacía una lucha frontal contra la delincuencia.



