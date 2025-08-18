GRABADO el 18-08-2025

Despiste de camión deja a tres personas fallecidas

Imágenes impactantes, son los segundos precios a un fatal accidente ocurrido en el centro poblado de Collique en el distrito limeño de Comas que dejó como saldo tres personas fallecidas.



Cómo se aprecia, el chófer de un camión que transportaba balones de gas, pierde el control de la pesada unidad, como consecuencia, se despista y termina chocando contra la fachada de una tienda de abarrotes.



En dicho local, una menor se encontraba realizando compras sin presagiar que rondaba la fatalidad.



Tras el violento impacto, los balones salen dispersos. Lamentablemente uno de ellos impactó a la menor, dejándole gravemente herida. Por lo que fue trasladada a un nosomio cercano.



Las imágenes muestran la magnitud del hecho, se supo que tres personas perdieron la vida. Dos de ellas se trasladaban en una motocicleta, la cual fue arrollada en el despiste.



Ellos fueron identificados como los hermanos, Gerson Icho Robles y el sub oficial de segunda PNP Edson Icho Robles, este último se encontraba en su día de franco, por lo que despidió acompañar a su familiar quien trabajaba como repartidor de Delivey. Además, se supo que el conductor de camión también falleció producto del accidente.



