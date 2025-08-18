GRABADO el 18-08-2025

A balazos capturan a cinco presuntos extorsionadores

Balacera a pocos metros del centro de Lima, la situación sorprendió a transeúntes y comerciantes en la intersección de los jirones Abancay y Cuzco.



Las imágenes muestran el cruce de disparos entre agentes policiales y delincuentes, quienes pertenecerían a una peligrosa banda dedicada al cobro de cupos.



Se supo que en total cinco personas fueron detenidas, entre ellas se encuentra un menor de la edad.



En su poder se les encontró un arma de fuego abastecida, cuatro cuchillos, así como teléfonos móviles, los cuales presuntamente eran usados para realizar las llamadas amenazadoras.



La intervención se dio tras un paciente trabajo de inteligencia. En todo momento los intervenidos pusieron resistencia. Personas que observaban lo ocurrido mostraron su indignación y repudió contra los maleantes, resaltando el gran trabajo por parte de los agentes policiales.



Los detenidos fueron trasladados a la Depincri del Cercado de Lima, a fin que se inicie su proceso por el presunto delito de extorsión agravada. Pese a lo violento del hecho, no se reportaron personas heridas.



