GRABADO el 11-08-2025

Capturan a presunto implicado en crimen de la av. España

En menos de 24 horas, la PNP informó la captura de un sujeto, presunto implicado en el crimen de un hombre, identificado como Diamilcar Pereda Ascate de 39 años, ocurrido el último viernes en cuadra 16 de la Av. España.

Tras un trabajo de inteligencia, se logró identificar a los vehículos que habrían participado del sangriento hecho, uno de ellos, un auto, el cual sería el que se aprecia en las imágenes de una cámara de seguridad, de dónde se ve que desciende el sicario quien posteriormente acabó con la vida del dueño de dos tiendas de artículos deportivos.

Tras la identificación del propietario, este señaló que el vehículo se encontraba en proceso de alquiler venta, tras facilitar la ubicación del automóvil Hyunday de placa T4V - 050, quien al momento de la intervención era conducido por Mauro Junior Asunción Islao, alias de "Lechuza Gorda" de 20 años de edad. La policía informó que en su poder se le encontró municiones, las cuales se viene investigando si coinciden con el calibre usado en el crimen.

Además, se supo que el detenido, presenta antecedentes policiales, por asalto y agresión a un taxista, en un hecho ocurrido a inicios de año en el centro poblado el Milagro.

Las investigaciones continúan, se espera en las próximas horas resolver el caso e identificar a todos implicados en este hecho sangriento ocurrido a plena luz del día y a pocas cuadras del centro histórico de Trujillo.

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Cosmos llegó a la India.

MPT clausura locales nocturnos por infringir normas.

Incendio en la urb. Los granados dejaron daños materiales.

Familiares piden justicia en presunto caso de feminicidio.

Capturan a presunto implicado en crimen de la av. España.

Alcalde convoca marcha por asfaltado de carretera nacional.

Hallan cuerpo de un hombre con impacto de bala.

Choque entre dos vehículos deja tres heridos.

Solicitó informe por contratación de sobrina de ministro.

Trágico accidente deja a un ingeniero fallecido.

Caen presuntos extorsionadores que amenazaban a una familia.

Madre de familia salva de morir en accidente de tránsito.

Capturan a presuntos integrantes de banda Los Pepes".

Piden más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez.

Interno del penal involucrado en presunta extorsión.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

Cosmos llegó a la India

video

MPT clausura locales nocturnos por infringir normas

video

Incendio en la urb. Los granados dejaron daños materiales

video

Familiares piden justicia en presunto caso de feminicidio

video

Capturan a presunto implicado en crimen de la av. España

video

Alcalde convoca marcha por asfaltado de carretera nacional

video

Hallan cuerpo de un hombre con impacto de bala

video

Choque entre dos vehículos deja tres heridos

video

Solicitó informe por contratación de sobrina de ministro

video

Trágico accidente deja a un ingeniero fallecido

video

Caen presuntos extorsionadores que amenazaban a una familia

video

Madre de familia salva de morir en accidente de tránsito

video

Capturan a presuntos integrantes de banda Los Pepes"

video

Piden más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez

video

Interno del penal involucrado en presunta extorsión

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día del Bodeguero

Día del Bodeguero

Día Internacional de la Juventud

Día Internacional de la Juventud

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 12 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo