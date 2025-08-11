GRABADO el 11-08-2025

Capturan a presunto implicado en crimen de la av. España

En menos de 24 horas, la PNP informó la captura de un sujeto, presunto implicado en el crimen de un hombre, identificado como Diamilcar Pereda Ascate de 39 años, ocurrido el último viernes en cuadra 16 de la Av. España.



Tras un trabajo de inteligencia, se logró identificar a los vehículos que habrían participado del sangriento hecho, uno de ellos, un auto, el cual sería el que se aprecia en las imágenes de una cámara de seguridad, de dónde se ve que desciende el sicario quien posteriormente acabó con la vida del dueño de dos tiendas de artículos deportivos.



Tras la identificación del propietario, este señaló que el vehículo se encontraba en proceso de alquiler venta, tras facilitar la ubicación del automóvil Hyunday de placa T4V - 050, quien al momento de la intervención era conducido por Mauro Junior Asunción Islao, alias de "Lechuza Gorda" de 20 años de edad. La policía informó que en su poder se le encontró municiones, las cuales se viene investigando si coinciden con el calibre usado en el crimen.



Además, se supo que el detenido, presenta antecedentes policiales, por asalto y agresión a un taxista, en un hecho ocurrido a inicios de año en el centro poblado el Milagro.



Las investigaciones continúan, se espera en las próximas horas resolver el caso e identificar a todos implicados en este hecho sangriento ocurrido a plena luz del día y a pocas cuadras del centro histórico de Trujillo.



