GRABADO el 14-08-2025

Sujetos fueron detenidos con evidencias extorsivas

En un importante operativo policial realizado en el centro poblado Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, se logró la detención de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los malditos de Sausal. Los intervenidos fueron identificados como Giancarlo Rodríguez de (29), alias Gringo de Sausal, con antecedentes y una condena cumplida por tenencia ilegal de arma Aaron Sánchez (20), alias Mocho, con denuncia por receptación Víctor Humberto becerra de (25), alias Orejas y Kenjhy Alfredo alcalde de (24), alias Ale. Los sujetos se desplazaban en un vehículo, donde se incautaron cinco emulsiones explosivas, municiones y tres celulares con contenido extorsivo.

Durante las diligencias, Rodríguez Díaz condujo voluntariamente a su domicilio en Florencia de Mora, donde se hallaron dos emulsiones con detonador. En ese lugar, se intervino también a franco Abelardo Ruiz Manay (56) por control de identidad, encontrándose en su poder mil cien nuevos soles en efectivo. Además, se descubrieron videos y mensajes extorsivos con armas de fuego y granadas, lo que refuerza la vinculación de los detenidos con actividades ilícitas como extorsión, tráfico de drogas y delitos contra la seguridad pública.

El operativo permitió incautar un total de siete emulsiones, diez municiones de pistola, tres equipos celulares, dos bolsitas de clorhidrato de cocaína, mil cien nuevos soles, un vehículo, una moto lineal. Los detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones de ley.

Sujetos fueron detenidos con evidencias extorsivas

