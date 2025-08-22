GRABADO el 22-08-2025

Precios económicos del kilo de jurel, bonito y tollo

En el mercado La Unión, ubicado a pocos metros del centro histórico de Trujillo, los precios de las especies marinas también registran una disminución, similar a lo observado en el mercado zonal Palermo. El jurel se vende a seis soles, al mismo costo que en el mercado ex mayorista, mientras que el bonito alcanza los ocho soles, un sol más que en el mercado zonal Palermo.



Sin embargo, el kilo de tollo presenta precios variables según la calidad del producto, lo que genera diferencias notorias entre los puestos de venta.



En tanto, las maruchas se han convertido en lo más solicitado por las amas de casa, pues su precio de solo dos soles las hace ideales para preparar chilcanos y ceviches.



Pese a la reducción en varias especies, algunos pescados mantienen costos elevados. Tal es el caso del pejerrey, que sigue a 12 soles el kilo, lo que lo convierte en uno de los más caros del mercado además del ojo de uva y corbina.Los comerciantes coinciden en que las ventas muestran una ligera recuperación y confían en que seguirán mejorando en los próximos días.



