GRABADO el 22-08-2025

Precios económicos del kilo de jurel, bonito y tollo

En el mercado La Unión, ubicado a pocos metros del centro histórico de Trujillo, los precios de las especies marinas también registran una disminución, similar a lo observado en el mercado zonal Palermo. El jurel se vende a seis soles, al mismo costo que en el mercado ex mayorista, mientras que el bonito alcanza los ocho soles, un sol más que en el mercado zonal Palermo.

Sin embargo, el kilo de tollo presenta precios variables según la calidad del producto, lo que genera diferencias notorias entre los puestos de venta.

En tanto, las maruchas se han convertido en lo más solicitado por las amas de casa, pues su precio de solo dos soles las hace ideales para preparar chilcanos y ceviches.

Pese a la reducción en varias especies, algunos pescados mantienen costos elevados. Tal es el caso del pejerrey, que sigue a 12 soles el kilo, lo que lo convierte en uno de los más caros del mercado además del ojo de uva y corbina.Los comerciantes coinciden en que las ventas muestran una ligera recuperación y confían en que seguirán mejorando en los próximos días.

Desde Cosmos Perú

Padre e hijo detenidos por presunta extorsión a comerciante.

Detienen a sujeto acusado de robar vehículo en Wichanzao.

Afectados por atentado en av. Perú esperan por ayuda.

Trabajadores estatales protestaron por beneficios laborales.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Olmos espera adenda con Novonor a un mes de vencer concesión.

Más de 110 mil electores deben renovar su DNI para elecciones 2026.

Exigen justicia para menores retenidos tras atentado de av. Perú.

Alza en el precio del limón encarece el consumo del ceviche.

Precios económicos del kilo de jurel, bonito y tollo.

Responde por liberación de presuntos implicados en atentado.

Sujeto ataca con objeto puntiagudo a adulto mayor.

Atacan a joven en el distrito de Chao.

PNP captura a exmiembro de sendero luminoso.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

