GRABADO el 21-08-2025

PNP captura a exmiembro de sendero luminoso

Lázaro Cueva Gaitán de 85 años fue detenido por agentes de la dirección contra el terrorismo (Dircote) de la policía por haber pertenecido al grupo terrorista sendero luminoso. Su captura se produjo el último martes en el centro poblado Quirihuac en el distrito de Laredo.

Por información policial, Cueva Gaitán registraba dos órdenes de captura vigentes por el delito de terrorismo dispuestas por el primer y tercer tribunal correccional y sala penal de Trujillo.

Este adulto mayor conocido como Calín se habría desempeñado como mando militar en la zona de Usquil en la provincia de Otuzco, además de acciones armadas y de agitación en la región.

El detenido con dificultad para caminar fue conducido hasta el complejo policial Alcides Vigo Hurtado en la urb. San Andrés para las diligencias de ley.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

