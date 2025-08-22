GRABADO el 22-08-2025

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú

Con un 90 de avance se encuentran los trabajos de acondicionamiento del Mirador Rústico en la cima del Cerro Bolongo, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos del distrito de Alto Trujillo. El proyecto busca revalorar este APU muy querido por la población, que en los últimos meses ha registrado un mayor flujo de visitantes locales y foráneos.



El administrador de la Municipalidad de Alto Trujillo, señaló que junto con el alcalde provincial se han propuesto convertir al Cerro Bolongo en un atractivo turístico de la provincia y de la región La Libertad. Como parte de las obras, se acondiciona un camino de herradura con pasamanos de madera y en la cima se ha levantado una plazuela con adoquines y grass natural, que permitirá mejorar la experiencia de los visitantes al disfrutar de una vista panorámica de Trujillo.



Cubas adelantó que la intervención concluirá este viernes y será inaugurada en los próximos días. Con ello, Alto Trujillo espera consolidar al Cerro Bolongo como un nuevo destino de recreación y turismo en la región.



