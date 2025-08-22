GRABADO el 22-08-2025

Padre e hijo detenidos por presunta extorsión a comerciante

No tuvo reparos en utilizar a su hijo involucrándolo en un presunto caso de extorsión. La policía detuvo a Elfer Bacilio Rodríguez de 38 años, quien, según la investigación de los agentes, exigía la suma de 5 mil soles a una vendedora de desayunos en la provincia de Virú.



Tras la denuncia de la agraviada, efectivos del Depincri Virú coordinaron una entrega controlada en inmediaciones del by pass del óvalo Grau logrando intervenir al menor de 16 años, quien vestía el uniforme de un conocido colegio de Trujillo con los billetes de dinero.



Posterior a ello, la policía intervino a Elfer Bacilio en el distrito Alto Trujillo a bordo de un vehículo. A él se le incautó celulares y dinero en efectivo.



Para la policía, ambos serían integrantes de la banda criminal "Los malditos de Alto Trujillo". Ellos fueron conducidos a la sede del Depincri Virú para las diligencias de ley.



