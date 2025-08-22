GRABADO el 22-08-2025

Padre e hijo detenidos por presunta extorsión a comerciante

No tuvo reparos en utilizar a su hijo involucrándolo en un presunto caso de extorsión. La policía detuvo a Elfer Bacilio Rodríguez de 38 años, quien, según la investigación de los agentes, exigía la suma de 5 mil soles a una vendedora de desayunos en la provincia de Virú.

Tras la denuncia de la agraviada, efectivos del Depincri Virú coordinaron una entrega controlada en inmediaciones del by pass del óvalo Grau logrando intervenir al menor de 16 años, quien vestía el uniforme de un conocido colegio de Trujillo con los billetes de dinero.

Posterior a ello, la policía intervino a Elfer Bacilio en el distrito Alto Trujillo a bordo de un vehículo. A él se le incautó celulares y dinero en efectivo.

Para la policía, ambos serían integrantes de la banda criminal "Los malditos de Alto Trujillo". Ellos fueron conducidos a la sede del Depincri Virú para las diligencias de ley.

COSMOS NOTICIAS NORTE: EDICIÓN MATINAL 25 DE AGOSTO DE 2025.

Padre e hijo detenidos por presunta extorsión a comerciante.

Detienen a sujeto acusado de robar vehículo en Wichanzao.

Afectados por atentado en av. Perú esperan por ayuda.

Trabajadores estatales protestaron por beneficios laborales.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Olmos espera adenda con Novonor a un mes de vencer concesión.

Más de 110 mil electores deben renovar su DNI para elecciones 2026.

Exigen justicia para menores retenidos tras atentado de av. Perú.

Alza en el precio del limón encarece el consumo del ceviche.

Precios económicos del kilo de jurel, bonito y tollo.

Responde por liberación de presuntos implicados en atentado.

Sujeto ataca con objeto puntiagudo a adulto mayor.

Atacan a joven en el distrito de Chao.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

DePeru.com

