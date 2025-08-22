GRABADO el 22-08-2025

Alza en el precio del limón encarece el consumo del ceviche

El precio del limón continúa en aumento y en varios mercados el cuarto de kilo ya supera los ocho soles, lo que ha generado un ligero incremento en el costo del ceviche en puestos de comida y restaurantes. Comerciantes señalan que este ajuste es momentáneo, aunque advierten que cuando el precio de este plato tradicional sube, rara vez vuelve a su valor inicial.



Los vendedores de limón precisan que los más solicitados para la preparación del ceviche son los de mayor tamaño y jugosidad, siendo los de Piura los preferidos por su sabor.



Aun con este encarecimiento, muchos locales de comida mantienen desde tempranas horas listo este potaje bandera para atender la alta demanda de sus clientes.



De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la variación en el precio del limón responde a factores estacionales de carácter temporal. Sin embargo, tanto comerciantes como consumidores esperan que la situación se estabilice pronto, pues el limón es un insumo esencial en la mesa peruana.



