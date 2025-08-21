GRABADO el 21-08-2025

Sujeto ataca con objeto puntiagudo a adulto mayor

Un video viene circulando en las redes sociales de una presunta agresión a un adulto mayor ocurrida entre la avenida Ricardo Palma y la calle Francisco Lazo en Trujillo. Este hecho se habría producido alrededor de las dos de la tarde del lunes, donde se observa a este joven agredir al conductor de un vehículo con un desarmador.



El altercado se habría originado porque, el joven no tuvo el pase para circular con su vehículo, reaccionando violentamente. Según denunciaron en redes la víctima terminó con heridas en la cabeza, brazo y oreja.



Según el acusado, es que el longevo habría invadido el carril contrario además de romper el parabrisa de su unidad. En un audio que nos hizo llegar, el joven da su versión del hecho. Incluso hace un mea culpa.



Un incidente que generó distintas reacciones en las redes sociales, muchos opinan que más allá de lo que haya ocurrido nada justifica la violencia.



