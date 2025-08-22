GRABADO el 22-08-2025

Exigen justicia para menores retenidos tras atentado de av. Perú

La madre y la hermana de uno de los menores internado en un establecimiento preventivo luego de ser intervenidos por la presunta implicancia en el atentado de la avenida Perú, denunciaron públicamente que la intervención policial realizada en su vivienda, en el distrito de Alto Trujillo, BARRIO 2 fue ilegal. Según relataron, agentes Terna y del grupo GRECCO ingresaron de manera violenta, forzando la puerta con una comba, y además habrían sembrado pruebas a dos de los intervenidos.



En total fueron detenidas tres personas tras una alerta de una fuente humana: un joven de 20 años, liberado después por presunta intervención ilegal según su abogado Eduardo Charcape, y dos menores de 14 y 15 años que permanecen recluidos por supuestamente haberles hallado material explosivo. Familiares y amigos de los adolescentes protestaron en la Plaza Mayor asegurando que son inocente, precisaron que el joven de 20 y 14 se dedicaban a bailar danzas folclóricas en la PLAZUELA el recreo y el día del atentado se encontraba en su domicilio.



El joven de 20 años denunció que fueron golpeados durante el operativo, generando pánico en la familia. Su abogado precisó que ya presentó un hábeas corpus en busca de la liberación de su patrocinado.



Los familiares, visiblemente afectados, recalcaron que tanto él como el menor de 14 años son el sustento de su madre, quien entre lágrimas exige justicia.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Padre e hijo detenidos por presunta extorsión a comerciante.

Detienen a sujeto acusado de robar vehículo en Wichanzao.

Afectados por atentado en av. Perú esperan por ayuda.

Trabajadores estatales protestaron por beneficios laborales.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Olmos espera adenda con Novonor a un mes de vencer concesión.

Más de 110 mil electores deben renovar su DNI para elecciones 2026.

Exigen justicia para menores retenidos tras atentado de av. Perú.

Alza en el precio del limón encarece el consumo del ceviche.

Precios económicos del kilo de jurel, bonito y tollo.

Responde por liberación de presuntos implicados en atentado.

Sujeto ataca con objeto puntiagudo a adulto mayor.

Atacan a joven en el distrito de Chao.

PNP captura a exmiembro de sendero luminoso.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.