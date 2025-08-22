GRABADO el 22-08-2025

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú

Con más de 60 años formando profesionales técnicos altamente calificados, SENATI se ha consolidado como el instituto líder en educación técnica del Perú. En La Libertad, la institución viene reforzando su propuesta educativa con infraestructura moderna, programas innovadores y una alta conexión con el sector empresarial.



Eduardo Terrones, jefe del centro de formación profesional del SENATI La Libertad, precisó que las carreras que se ofrecen responden a la alta demanda de la región y del país.



SENATI ha sido reconocido como el Mejor Instituto de Educación Superior por 15 años consecutivos, y sus egresados destacan por ser los más demandados, mejor remunerados y reconocidos en la industria nacional.



Además, se cuenta con importantes convenios y programas de becas lo que amplía las oportunidades para sus estudiantes.



En SENATI, también se tiene una educación integral sin separación de roles, pues actualmente se tiene el 30 de mujeres estudiando carreras técnicas que en algún momento se creía solo para varones

El impacto académico que tiene SENATI en la región es tanta que cada semestre se cuenta con más de 4 mil ingresantes a sus diferentes carreras técnicas profesionales.



Quienes apuestan por desarrollarse académicamente en SENATI cuentan con los siguientes beneficios. Todo esto lo garantizan sus mismos estudiantes, como David Terrones, alumno de soldadura universal.



SENATI te invita a ser parte de esta gran familia líder en el campo técnico industrial y empresarial.



En la sede de Trujillo, los jóvenes tienen acceso a talleres equipados con tecnología de última generación, software de vanguardia y más de 100 alianzas con marcas internacionales como Google, Microsoft y CISCO. Todo ello asegura que los senatinos estén un paso adelante en el mundo laboral.



Para mayor información ingresa a www.senati.edu.pe o visita sus diferentes sedes en horario de oficina de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana o envía un mensaje al número de WhatsApp 946 973 754

En SENATI, formamos a los profesionales que transforman el país.



