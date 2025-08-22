GRABADO el 22-08-2025

Olmos espera adenda con Novonor a un mes de vencer concesión

A poco más de un mes del vencimiento del contrato de concesión con la empresa Novonor (antes Odebrecht), el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) informó que continúa a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto al pedido de una eventual adenda.

El Gobierno Regional de Lambayeque presentó aclaraciones el 12 y 15 de agosto, lo que reinició el cómputo legal para que el MEF emita su opinión previa. Pese a que el compromiso era comunicar una respuesta a más tardar el 18 de agosto, la institución sigue aguardando dicho pronunciamiento.

La entidad advirtió que la decisión del MEF será vinculante: si es desfavorable, el proceso de adenda quedará cerrado si es favorable, se deberá remitir el expediente a la Contraloría General de la República para su opinión, antes de someterlo al Consejo Regional de Lambayeque. El PEOT alertó que, de no existir una resolución oportuna, el Estado podría llegar al 25 de septiembre fecha de vencimiento del contrato sin una entidad designada para asumir la operación y mantenimiento del Proyecto Olmos, lo que generaría riesgos para la continuidad del servicio.

El gobernador regional, además, cuestionó la falta de asignación presupuestal por parte del Ejecutivo, que permitiría al PEOT asumir eventualmente la gestión en reemplazo de la concesionaria.

FUENTE: TVI NOTICIAS

