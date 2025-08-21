GRABADO el 21-08-2025

Responde por liberación de presuntos implicados en atentado

El presidente de la junta de fiscales superiores del distrito fiscal de La Libertad Luis Guillermo Bringas indicó que solo fueron notificados de la detención de dos personas adultas, entre ellas un taxista. Ambos fueron liberados porque, según dijo, no hubo pruebas suficientes que los vinculen al atentado en la avenida Perú.



Respondió a las afirmaciones hechas por la policía, sobre un supuesto mal accionar de los operadores de justicia.



Aseguró que no hubo indicios contundentes para la prisión preventiva. La investigación está a cargo de la fiscal Martha Rosales de la Tercera Fiscalía Penal.



Recientemente, dos menores habrían sido intervenidos, la investigación está a cargo de la fiscalía de familia de El Porvenir. Al parecer estarían relacionados con el hecho criminal en la avenida Perú que dejó 90 casas afectadas.



