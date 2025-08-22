GRABADO el 22-08-2025

Más de 110 mil electores deben renovar su DNI para elecciones 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que más de 110 mil electores de la región La Libertad deben renovar su Documento Nacional de Identidad antes del 14 de octubre, fecha límite para el cierre del Padrón Electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.



De esta cifra, 5 695 ciudadanos aún utilizan el DNI de menor de edad (amarillo), lo que significa que figuran en el padrón con fotografías tomadas en su infancia o adolescencia, lo que podría generar inconvenientes al momento de sufragar.



Según el V simulacro de cierre del padrón, los grupos etarios con mayor concentración de DNI vencidos son los de 18 a 29 años (35 006), 30 a 39 años (23 007) y 40 a 49 años (44 459). En cuanto a provincias, Trujillo encabeza la lista con 58 807 documentos por renovar.



Terrones pidió a la población tener cuidado sobre llamadas que vienen realizando tomando el nombre del RENIEC para pedir información, pidió ignorar estas llamadas y mensajes.



A nivel nacional, son 2 655 654 ciudadanos los que deben actualizar su documento antes del cierre del padrón.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Padre e hijo detenidos por presunta extorsión a comerciante.

Detienen a sujeto acusado de robar vehículo en Wichanzao.

Afectados por atentado en av. Perú esperan por ayuda.

Trabajadores estatales protestaron por beneficios laborales.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Olmos espera adenda con Novonor a un mes de vencer concesión.

Más de 110 mil electores deben renovar su DNI para elecciones 2026.

Exigen justicia para menores retenidos tras atentado de av. Perú.

Alza en el precio del limón encarece el consumo del ceviche.

Precios económicos del kilo de jurel, bonito y tollo.

Responde por liberación de presuntos implicados en atentado.

Sujeto ataca con objeto puntiagudo a adulto mayor.

Atacan a joven en el distrito de Chao.

PNP captura a exmiembro de sendero luminoso.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.