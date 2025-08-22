GRABADO el 22-08-2025

Detienen a sujeto acusado de robar vehículo en Wichanzao

Es el momento en que un efectivo policial detuvo a un sujeto de 19 años, acusado de robar un vehículo en el sector Wichanzao en el distrito La Esperanza la noche del pasado 19 de agosto.



Por información policial, Alberto Arévalo Vigo alias "Chiquio arre" fue identificado plenamente por el agraviado, un ciudadano de 49 años.



A este sujeto que según la policía integraría la banda criminal "Los arre arre" se le halló un arma de fuego.



El vehículo fue recuperado por el personal policial, el detenido en flagrancia será procesado por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.



