GRABADO el 22-08-2025

Trabajadores estatales protestaron por beneficios laborales

Trabajadores del sector público realizaron una movilización por las calles del centro histórico de Trujillo como parte de una jornada nacional de lucha convocada por la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales de La Libertad. Los manifestantes demandan igualdad salarial y la aprobación de beneficios laborales como el pago del 100 de la CTS y aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad para los trabajadores bajo el régimen CAS.

La protesta se dio pues en agenda del Congreso está la modificatoria de la ley 1666 que permite sus beneficios laborales.

Los trabajadores también reclaman la homologación del CAFAE para los servidores del régimen 276 en el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales.

Ulises Rodríguez, representante del CITE La Libertad, señaló que en la movilización participaron empleados de la Municipalidad Provincial de Trujillo, del Gobierno Regional, del SATT, docentes de la UNT, personal del INDECI y de otras instituciones públicas. Asimismo, exigieron el cumplimiento de los pactos colectivos que, según indicaron, no vienen siendo respetados.

A nivel nacional más de 30 mil trabajadores estarían a la espera de esta modificatoria para contar con sus anhelados beneficios.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

