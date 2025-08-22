GRABADO el 22-08-2025

Afectados por atentado en av. Perú esperan por ayuda

Después de una semana del atentado en un inmueble ubicado en la avenida Perú, los vecinos afectados siguen esperando la ayuda ofrecida por el gobierno central.

Mientras tanto, esta señora jubilada tiene que vender emolientes envasados para sobrevivir, además contó tuvo que solicitar un préstamo para reparar los daños en su casa.

Mediante un decreto supremo, el ejecutivo informó sobre 173 viviendas afectadas, tres inhabitables y cinco casas destruidas.

En el escrito publicado en el diario el peruano, de indican las acciones de rehabilitación y restauración por parte del Ministerio de Vivienda.

Algunas personas acuden al lugar para el servicio de mecánica, como apoyo a los negocios que lo perdieron todo por el ataque con explosivos.

