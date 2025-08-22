GRABADO el 22-08-2025

Afectados por atentado en av. Perú esperan por ayuda

Después de una semana del atentado en un inmueble ubicado en la avenida Perú, los vecinos afectados siguen esperando la ayuda ofrecida por el gobierno central.



Mientras tanto, esta señora jubilada tiene que vender emolientes envasados para sobrevivir, además contó tuvo que solicitar un préstamo para reparar los daños en su casa.



Mediante un decreto supremo, el ejecutivo informó sobre 173 viviendas afectadas, tres inhabitables y cinco casas destruidas.



En el escrito publicado en el diario el peruano, de indican las acciones de rehabilitación y restauración por parte del Ministerio de Vivienda.



Algunas personas acuden al lugar para el servicio de mecánica, como apoyo a los negocios que lo perdieron todo por el ataque con explosivos.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Padre e hijo detenidos por presunta extorsión a comerciante.

Detienen a sujeto acusado de robar vehículo en Wichanzao.

Afectados por atentado en av. Perú esperan por ayuda.

Trabajadores estatales protestaron por beneficios laborales.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Olmos espera adenda con Novonor a un mes de vencer concesión.

Más de 110 mil electores deben renovar su DNI para elecciones 2026.

Exigen justicia para menores retenidos tras atentado de av. Perú.

Alza en el precio del limón encarece el consumo del ceviche.

Precios económicos del kilo de jurel, bonito y tollo.

Responde por liberación de presuntos implicados en atentado.

Sujeto ataca con objeto puntiagudo a adulto mayor.

Atacan a joven en el distrito de Chao.

PNP captura a exmiembro de sendero luminoso.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.