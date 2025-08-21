GRABADO el 21-08-2025

Atacan a joven en el distrito de Chao

Pistoleros atacaron a balazos a un joven que se encontraba dentro de una mototaxi en el sector Alberto Fujimori en el distrito de Chao, provincia de Virú. El homicidio ocurrió cerca de las 6 de la tarde del pasado martes.



Según relataron sus familiares, la víctima Steven Josué Castillejos contreras de 21 años se encontraba junto a su primo dentro de la unidad, cuando sujetos a bordo de otra mototaxi lo interceptaron, uno de los atacantes descendió y disparó contra el joven, quien fue evacuado al centro de salud más cercano, donde solo certificaron su muerte.



Sus familiares, consternados y dolidos por lo ocurrido, reclamaron la demora de las diligencias para el levantamiento del cadáver. El joven deja un niño en la orfandad.



Tras el ataque, los delincuentes abandonaron el vehículo menor que habrían usado para huir. La policía llegó hasta el lugar y dispuso la custodia de la mototaxi, en tanto los peritos iniciaron las indagaciones para determinar la causa de este nuevo asesinato en la provincia de Virú.



FUENTE: RADIO KE BUENA VIRÚ



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Responde por liberación de presuntos implicados en atentado.

Sujeto ataca con objeto puntiagudo a adulto mayor.

Atacan a joven en el distrito de Chao.

PNP captura a exmiembro de sendero luminoso.

Adulto mayor quedó herido tras ser atropellado por motocicleta.

Denuncian maltrato a personas con discapacidad en transporte.

Lanzan campaña Faciluz para acceso a suministros eléctricos.

Final de la sexta edición "Premio Hub Norte" 2025.

Rescatan a joven y otras seis personas en cerro campana.

PNP detiene a loco presunto integrante de La nueva sangre.

PNP intervino a dos sospechosos en atentado de la av. Perú.

Identifican a sicario que atacó a un hombre en barbería.

Auto arrastró a joven en la calle Mateo del Toro.

César Acuña niega vínculos con club de la licitación.

Nuevo c.s el trópico tendrá una inversión de más de s/ 20 millones.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.