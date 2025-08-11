GRABADO el 11-08-2025

Alcalde convoca marcha por asfaltado de carretera nacional

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, anunció una marcha de sacrificio para el próximo 25 de agosto. La protesta busca presionar al Gobierno central ante el incumplimiento del compromiso de asfaltar una carretera nacional.



El burgomaestre adelantó que este lunes, junto a las rondas campesinas de Taurija, verificará el avance de una vía inconclusa que consideran clave para la conectividad interna.



En cuanto, a la inseguridad en su provincia, advirtió que falta un trabajo de inteligencia más efectivo para frenar la delincuencia.



El alcalde responsabilizó al Gobierno central por la demora en las obras y la falta de acciones contundentes en seguridad.



