GRABADO el 21-08-2025

Denuncian maltrato a personas con discapacidad en transporte

Tras la difusión de un video en redes sociales sobre la presunta vulneración de derechos a una persona con discapacidad dentro de una combi que cubría la ruta hacia el distrito de Laredo, la subgerencia de derechos humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo anunció que ya inició las acciones de investigación y sanción correspondientes, conforme a ley.



El subgerente de Derechos Humanos de la MPT, Dr. Marco Quintana, informó que este no es un caso aislado. Precisó que existe otra denuncia contra una empresa de transporte que cubre la ruta hacia el distrito de Huanchaco, donde un menor con síndrome de Down habría sido víctima de maltrato.



Quintana reveló que, a la fecha, su oficina ha recibido 10 denuncias de maltrato y vulneración de derechos a personas con discapacidad en el transporte público, situación que lamentó profundamente.



Asimismo, invocó a las empresas de transporte a respetar el derecho del carné del CONADIS y garantizar un trato digno hacia las personas con discapacidad, recordando que las capacitaciones e información sobre este tema se brindan de manera permanente a los transportistas.



Finalmente, exhortó a los cuidadores y familiares de personas con discapacidad a denunciar cualquier tipo de maltrato o atropello, utilizando imágenes o videos como evidencia, a fin de que las denuncias tengan mayor respaldo y se pueda combatir esta problemática.



Desde Cosmos Perú

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

