GRABADO el 14-08-2025

Estallido por fuga de gas dejó a tres heridos

Una fuga de gas en un restaurante del distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, alarmó a vecinos y trabajadores, dejando como saldo a tres personas heridas. El hecho habría iniciado la noche del martes y provocó una fuerte explosión la mañana del miércoles, cuando personal del local encendió la cocina para iniciar sus labores.



El estallido ocasionó daños materiales en el interior del establecimiento, así como en la puerta de madera y el protector de vidrio, que salieron despedidos hacia la vía pública. Testigos señalaron que, tras la explosión, los trabajadores retiraron el balón de gas y, en una maniobra riesgosa, intentaron controlar la fuga cubriéndolo con un trapo mojado y aplicando agua con detergente, hasta que autoridades locales aseguraron el cilindro.



Se espera que las autoridades competentes realicen inspecciones técnicas y brinden capacitación en medidas de seguridad para prevenir fugas de gas y evitar incidentes similares en el futuro.



