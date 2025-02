Este delincuente ingresó con total facilidad a este condominio como si viviera en él.



Este acto delictivo fue registrado la madrugada del martes en la urb. California en la calle Juan Julio Ganoza.



Cámaras de seguridad captaron a este individuo que llega al edificio de seis pisos, se acerca a la puerta manipula la cerradura y luego ingresa como pedro en su casa, se acerca muy tranquilamente y retira esta bicicleta, para luego salir del lugar, sin imaginar que todos sus movimientos venían siendo grabados por las cámaras ubicadas en el garaje.



Como se sabe este distrito de Víctor Larco posee cámaras de video vigilancia, sin embargo, el personal no se percató de este incidente pues el ladrón se fue con total frescura del condominio.



Residentes optaron por no pronunciarse sin embargo tomarán acciones para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.



