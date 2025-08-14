GRABADO el 14-08-2025

Sujetos roban vehículo y después tuvieron que abandonarla

Delincuentes volvieron a sembrar el temor en el centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco. Esta vez, el blanco fue una camioneta hilux de color gris, que fue robada la noche del martes en plena avenida Miguel Grau, a la altura del local Llamagas. El hecho ocurrió cerca de las 9:00 p.m., cuando tres sujetos a bordo de un vehículo blanco llegaron armados y se llevaron la unidad. Cámaras de seguridad muestran cómo fue este asalto en plena avenida Grau, cuando ocupantes estaban descendiendo material de la camioneta hacia una vivienda cuando fueron sorprendidos.



Minutos después, gracias al patrullaje de búsqueda de la Policía Nacional del Perú, la camioneta fue recuperada en la avenida 45, dentro de la misma jurisdicción de El Milagro. Los delincuentes abandonaron el vehículo tras activarse el sistema de trabagas, logrando darse a la fuga antes de ser intervenidos.



El vehículo no contaba con sistema GPS, por lo que el trabajo policial se centró en el despliegue por la zona y la alerta a todas las unidades cercanas.



Cámaras de seguridad de establecimientos ubicados en el lugar del asalto fueron claves y ya se tendría identificados a los responsables de este acto delictivo. Asimismo, las pericias de recojo de huellas realizadas a la unidad, facilitaron la identificación de los malhechores y en las próximas horas se estaría deteniendo a los delincuentes.



