EnVivo COSMOS NOTICIAS NORTE: EDICIÓN MATINAL 25 DE AGOSTO DE 2025.

Padre e hijo detenidos por presunta extorsión a comerciante.

Detienen a sujeto acusado de robar vehículo en Wichanzao.

Afectados por atentado en av. Perú esperan por ayuda.

Trabajadores estatales protestaron por beneficios laborales.

Senati: 60 años liderando la educación técnica en el Perú.

Olmos espera adenda con Novonor a un mes de vencer concesión.

Más de 110 mil electores deben renovar su DNI para elecciones 2026.

Exigen justicia para menores retenidos tras atentado de av. Perú.

Alza en el precio del limón encarece el consumo del ceviche.

Precios económicos del kilo de jurel, bonito y tollo.

Responde por liberación de presuntos implicados en atentado.

Sujeto ataca con objeto puntiagudo a adulto mayor.

Atacan a joven en el distrito de Chao.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

