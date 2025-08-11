GRABADO el 11-08-2025

Solicitó informe por contratación de sobrina de ministro

La vicegobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, se pronunció sobre la contratación de la sobrina del ministro de Salud en la Gerencia Regional de Salud. Informó que ha solicitado un informe al gerente de Salud y al jefe de la Red de Salud. Agregó que, de forma preliminar, le indicaron que el contrato y el sueldo estarían dentro del marco legal.



