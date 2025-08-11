GRABADO el 11-08-2025

Familiares piden justicia en presunto caso de feminicidio

Tras la denuncia de un presunto caso de feminicidio ocurrido en la provincia de Chepén, en donde Stephany Portilla Guerrero, una joven de 24 años fue asesinada de un balazo en la cabeza en circunstancias que son materia de investigación, la PNP intervino a quien sería su pareja sentimental, señalado de ser el principal sospechoso de este crimen.



Efectivos de la comisaría de Chepén y del Depincri, capturaron a Juan Muguerza, según se supo, el detenido habría sido la última persona vista con ella antes de que su cuerpo fuera hallado sin vida en una zona agrícola cercana.



Tras la captura, familiares y amigos realizaron un plantón, con pancartas en mano pidieron se investigue el caso. En tanto la defensa del detenido señaló que su patrocinado se encontraba laborando en un fundo ubicado cerca al peaje de Pacanguilla en momentos que habría ocurrido el fatal desenlace, como prueba presentaron un video de una cámara de seguridad.



La víctima cursaba el noveno ciclo de la carrera de ingeniería industrial en una conocida universidad privada además trabajaba como anfitriona.



Las diligencias de ley continúan a fin de esclarecer este crimen que ha conmocionado a los vecinos de Chepén, la policía investiga los números telefónicos con los que la víctima había sostenido comunicación.



