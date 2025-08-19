GRABADO el 19-08-2025

Nuevo c.s el trópico tendrá una inversión de más de s/ 20 millones

Más de 10 mil pobladores del centro poblado El Trópico serán beneficiados con la modernización integral de su centro de salud, obra impulsada por el Gobierno Regional de La Libertad bajo la modalidad de obras por impuestos y con una inversión superior a 20 millones de soles.



El gobernador regional firmó la entrega de terreno para dar inicio al proceso, que contempla la elaboración del expediente técnico en un plazo de tres meses y, posteriormente, la ejecución de la infraestructura. La empresa privada Soltelec Ingenieros será la encargada de financiar y ejecutar el proyecto.



El actual establecimiento, que cumplió 22 años de funcionamiento en marzo, se vio obligado a cerrar en 2017 a causa de los daños ocasionados por las lluvias del fenómeno El Niño. Desde entonces, las atenciones médicas se vienen realizando en la municipalidad del centro poblado.



La nueva infraestructura contará con consultorios externos, servicios de urgencias y emergencias, patología clínica, farmacia, administración, cadena de frío, sala de usos múltiples y almacén central, además de espacios estratégicos para una atención integral. Asimismo, se garantizará su equipamiento médico y mobiliario moderno.



El proyecto se suma al modelo de Redes Integradas de Salud (RIS) que ya se aplica en la Campiña de Moche, y que prioriza la accesibilidad, eficiencia y calidad en la atención médica.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Rescatan a joven y otras seis personas en cerro campana.

PNP detiene a loco presunto integrante de La nueva sangre.

PNP intervino a dos sospechosos en atentado de la av. Perú.

Identifican a sicario que atacó a un hombre en barbería.

Auto arrastró a joven en la calle Mateo del Toro.

César Acuña niega vínculos con club de la licitación.

Nuevo c.s el trópico tendrá una inversión de más de s/ 20 millones.

Detonación en av. Perú deja 135 familias damnificadas.

Vecinos de la urb. El paraíso denuncia presunta invasión de parque.

Pide instalación de reductores de velocidad en peaje Chicama.

Acuña: "PCM debe asumir despacho presidencial".

Familias se rehúsan al pago por servicio de agua.

Comerciantes exigen reapertura del Real Plaza.

Agroindustria genera más de 9 mil puestos de trabajo en Virú.

Mujer fallece tras presuntamente caer de un cuarto piso.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.