Nuevo c.s el trópico tendrá una inversión de más de s/ 20 millones

Más de 10 mil pobladores del centro poblado El Trópico serán beneficiados con la modernización integral de su centro de salud, obra impulsada por el Gobierno Regional de La Libertad bajo la modalidad de obras por impuestos y con una inversión superior a 20 millones de soles.

El gobernador regional firmó la entrega de terreno para dar inicio al proceso, que contempla la elaboración del expediente técnico en un plazo de tres meses y, posteriormente, la ejecución de la infraestructura. La empresa privada Soltelec Ingenieros será la encargada de financiar y ejecutar el proyecto.

El actual establecimiento, que cumplió 22 años de funcionamiento en marzo, se vio obligado a cerrar en 2017 a causa de los daños ocasionados por las lluvias del fenómeno El Niño. Desde entonces, las atenciones médicas se vienen realizando en la municipalidad del centro poblado.

La nueva infraestructura contará con consultorios externos, servicios de urgencias y emergencias, patología clínica, farmacia, administración, cadena de frío, sala de usos múltiples y almacén central, además de espacios estratégicos para una atención integral. Asimismo, se garantizará su equipamiento médico y mobiliario moderno.

El proyecto se suma al modelo de Redes Integradas de Salud (RIS) que ya se aplica en la Campiña de Moche, y que prioriza la accesibilidad, eficiencia y calidad en la atención médica.

