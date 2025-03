El director de la I.E del caserío de Melga en el distrito de Sayapullo junto a familiares de la docente Mónica Vergara quien perdió la vida en el caserío de melga tras quedar atrapada producto de la neblina y las intensas lluvias llegaron a la morgue de Trujillo destrozados por la muerte de la docente de una larga trayectoria quien llegaba a su primer día de clases muy

ilusionada y ocurrió esta tragedia.



Como se sabe, la profesora de San Pedro de Lloc, después de quedar atrapada entre la densa neblina y lluvia fue hallada por comuneros quienes trataron de auxiliarla, pero su estado de salud era crítico y no había personal médico que lo atienda de manera inmediata debido al mal estado de la vía.



Por su parte el decano del colegio de profesores de La Libertad se pronunció al respecto y pide a las autoridades competentes conocedores de esta situación, que el año escolar en la sierra liberteña se reprograme e inicie en abril y evitar más desgracias.



Comuneros trataron de ayudar a la docente quien se transportó incluso en caballo para llegar a la zona rural, pero debido a su delicada salud, no resistió. La profesora Mónica Vergara formaba parte de un grupo de 11 docentes que se dirigían a la institución educativa n 82945 de Sayapullo, para iniciar su jornada laboral, pero se extraviaron en el camino, pues las precipitaciones y la neblina los desorientaron.



Debido a esta crítica situación, docentes piden a la Ugel Gran Chimú la suspensión de clases presenciales, hasta que las autoridades cumplan con el mejoramiento de vías, a fin de no arriesgar sus vidas.



Los restos de la docente de nivel secundaria serán trasladados a san pedro de Lloc donde sus 10 hermanos esperan darle el último adiós.



Maestros de dicha localidad exigen al estado: suspensión de clases hasta normalizar condiciones, maquinaria para habilitar vías de acceso y respuesta inmediata de la Ugel Gran Chimú, cascas y del Ministerio de Educación.



Como vemos, una dura realidad que muestra el abandono de los docentes rurales, quienes arriesgan sus vidas por educar.



👉 Síguenos en nuestras redes sociales:



📲 FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

❌ X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



💻 Página Web: https://tvcosmos.pe/



📌 SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Noticias adicionales en Cosmos Perú

Construcción de salas de operaciones del Belén avanza al 90%

¡Hi bestiesss! ✨💅, ¿sabes por qué somos el canal más visto del norte del Perú? 🇵🇪 y la queso! 🧀

Techo en mal estado expone a estudiantes de I.E Antonio Encinas

Defensoría solicitará información sobre docente fallecida

Enorme forado en la pista sorprendió a conductores

Camión que se dirigía a Lima volcó en carretera a Pativilca

Robos de cables alarman a vecinos de urb. Santa María

Exigen entrega de terreno para aulas prefabricadas de la I.E Ascurra

La PNP capturó presunto integrante de "Los buitres de Pesqueda"

Ataque de sicariato termina con una persona herida

Restos de docente serán velados en San Pedro de Lloc

Padres y docentes protestan por falta de aulas prefabricadas

Colapso de alcantarillado genera grave impacto ambiental

Volquete impactó contra un poste en Quirihuac

Geresa aclara que Minsa no pidió dinero para auxiliar a docente

Además hoy día 21 de Marzo en el calendario del Perú.

Más videos de Cosmos Perú

Todos los videos desde el canal Cosmos Perú en Youtube.