Noticias del 25 de agosto: CHICAGO DICE NO A MILITARIZACIÓN DE TRUMP Noticiero

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, rechazaron públicamente el plan del expresidente Trump de desplegar la GuardiaNacional en la ciudad. Ambos dirigentes calificaron la propuesta como innecesaria y errónea, señalando que no existe una emergencia que justifique la intervención de tropas federales en asuntos de seguridad local. El anuncio de la Casa Blanca generó inmediatas reacciones de autoridades municipales, legisladores estatales y organizaciones civiles, que advirtieron sobre el riesgo de militarizar comunidades urbanas.



Según el gobierno federal, el objetivo del despliegue sería reforzar la lucha contra la violencia armada, aunque las autoridades locales aseguran que la estrategia adecuada pasa por fortalecer la policía comunitaria y aumentar la inversión social. Diversas voces en el Congreso coincidieron en que el presidente carece de base legal para enviar militares sin la autorización de Illinois.



Por su parte, el gobierno de EEUU ha incrementado su presencia militar en la región del Caribe y Sudamérica, lo que ha generado preguntas sobre si se trata de un operativo de rutina o de un posible plan de invasión contra Venezuela. Fuentes del Pentágono señalan que se trata de ejercicios conjuntos y operaciones de disuasión, pero en Caracas las autoridades denuncian una amenaza directa a su soberanía. La tensión diplomática aumenta mientras observadores internacionales piden evitar una escalada que pueda poner en riesgo la estabilidad de AméricaLatina.



También, Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los líderes más influyentes del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico en una corte de EEUU. Conocido por décadas como uno de los capos más poderosos y discretos del crimen organizado en México, su confesión marca un hecho histórico en la lucha contra el narcotráfico.





