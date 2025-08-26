GRABADO el 26-08-2025

Noticias del 26 de agosto: MADURO ACTIVA TODAS LAS FUERZAS DE DEFENSA EN VENEZUELA Noticiero

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró que a su país no lo toca nadie y aseguró que activó todas las fuerzas de defensa ante lo que calificó como amenazas ilegales, inmorales y criminales de EEUU. Washington envió buques de guerra al Caribe y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, mientras Caracas moviliza a más de 4,5 millones de milicianos.



En EstadosUnidos, Donald Trump sugirió que tal vez a los estadounidenses les guste un dictador, tras desplegar la Guardia Nacional en Washington y firmar órdenes que endurecen la represión federal. Incluso estableció penas de cárcel para quienes quemen la bandera, lo que generó fuertes críticas.



En México, Ismael Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico en EE.UU. y admitió haber enviado 1,5 millones de kilos de cocaína. Con 75 años, pasará el resto de su vida en prisión y deberá pagar una multa de 15.000 millones de dólares.



En Israel, cientos de manifestantes salieron a las calles en Tel Aviv para exigir al gobierno de Netanyahu un acuerdo inmediato para liberar a los rehenes de Hamás y poner fin a la guerra en Gaza. Familiares de cautivos denunciaron que la presión social es ignorada por el primer ministro.



Finalmente, en Vietnam, el tifón Kajiki dejó al menos tres muertos, más de una decena de heridos y 1,6 millones de personas sin electricidad. Las autoridades advirtieron sobre posibles inundaciones y deslizamientos mientras la tormenta se degradaba a depresión tropical y avanzaba hacia Laos.



Maduro defensa Venezuela

Maduro milicianos Venezuela

EEUU buques Caribe Venezuela

Cartel de los Soles

Donald Trump dictador

Trump Guardia Nacional Washington

Trump bandera cárcel

Mayo Zambada culpable

Cartel de Sinaloa EEUU

El Chapo Guzmán prisión

Protestas Israel rehenes Gaza

Netanyahu tregua Hamás

Crisis humanitaria Gaza

Tifón Kajiki Vietnam

Maduro vs Trump Caribe

Guerra en Gaza hoy

Rehenes Hamás Israel



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

VINCULAN AL CARTEL DE LOS SOLES CON CAMPAÑA DE GUSTAVO PETRO RADAR24.

Noticias del 26 de agosto: MADURO ACTIVA TODAS LAS FUERZAS DE DEFENSA EN VENEZUELA Noticiero.

¿Qué significa para Venezuela que Maduro sea visto como terrorista? RADAR24.

¿Por qué el Gobierno de TRUMP busca deportar a KILMAR ÁBREGO a Uganda? Gestión.

Noticias del 25 de agosto: CHICAGO DICE NO A MILITARIZACIÓN DE TRUMP Noticiero.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA UNA ACCIÓN MILITAR DE EE.UU. EN VENEZUELA? RADAR24.

Noticias del 25 de agosto: MADURO ORDENA NUEVA JORNADA DE ALISTAMIENTO DE MILICIANOS Noticiero.

Ataque israelí en hospital Nasser de Gaza deja rescatistas y periodistas muertos Gestión.

Israel bombardea una base militar donde está el palacio presidencial de Yemen Gestión.

Ataques en Yemen: Israel apunta a instalaciones militares de rebeldes hutíes Gestión.

Alistamiento masivo en Venezuela: ¿se prepara el país para invasión de EE.UU.? Gestión.

Noticias del 24 de agosto: COLOMBIA DETRÁS DE IVÁN MORDISCO, PELIGROSO GUERRILLERO Noticiero.

¿Puede Venezuela DEFENDERSE de un ataque extranjero? Gestión.

Experto en DEFENSA y ESTRATEGIA NAVAL explica qué busca EE.UU. al enviar BUQUES a Venezuela.

BUKELE endurece la educación en EL SALVADOR y aplica orden MILITAR en COLEGIOS Gestión.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.