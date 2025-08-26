GRABADO el 26-08-2025

Noticias del 26 de agosto: MADURO ACTIVA TODAS LAS FUERZAS DE DEFENSA EN VENEZUELA  Noticiero

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró que a su país no lo toca nadie y aseguró que activó todas las fuerzas de defensa ante lo que calificó como amenazas ilegales, inmorales y criminales de EEUU. Washington envió buques de guerra al Caribe y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, mientras Caracas moviliza a más de 4,5 millones de milicianos.

En EstadosUnidos, Donald Trump sugirió que tal vez a los estadounidenses les guste un dictador, tras desplegar la Guardia Nacional en Washington y firmar órdenes que endurecen la represión federal. Incluso estableció penas de cárcel para quienes quemen la bandera, lo que generó fuertes críticas.

En México, Ismael Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico en EE.UU. y admitió haber enviado 1,5 millones de kilos de cocaína. Con 75 años, pasará el resto de su vida en prisión y deberá pagar una multa de 15.000 millones de dólares.

En Israel, cientos de manifestantes salieron a las calles en Tel Aviv para exigir al gobierno de Netanyahu un acuerdo inmediato para liberar a los rehenes de Hamás y poner fin a la guerra en Gaza. Familiares de cautivos denunciaron que la presión social es ignorada por el primer ministro.

Finalmente, en Vietnam, el tifón Kajiki dejó al menos tres muertos, más de una decena de heridos y 1,6 millones de personas sin electricidad. Las autoridades advirtieron sobre posibles inundaciones y deslizamientos mientras la tormenta se degradaba a depresión tropical y avanzaba hacia Laos.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

